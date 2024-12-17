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        Ordu'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:14
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        Ordu'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

        İlçenin İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B'ye ait evde, bu kişinin çocukları R.E.B. ile B.B. sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken yangın çıktı.

        Kısa sürede alevlerin yayıldığı evde mahsur kalıp yaralanan çocukları çevredeki vatandaşlar kurtardı.

        Çocuklar, eve çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Çıkan yangın ise çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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