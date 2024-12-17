Ordu'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

İlçenin İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B'ye ait evde, bu kişinin çocukları R.E.B. ile B.B. sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.