Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi

Arzu Açıkgöz'ü (47), 20 Aralık'ta Samsun'un Atakum ilçesinde bir sitedeki dairede silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Mert Okumuş (24), polis ekiplerinin kovalamacası sırasında otomobiliyle 8 araca çarparak durabilmiş ardından da aracında tabancayla intihar etmişti.

Açıkgöz için Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki camideki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.