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        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi

        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 22:56
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        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen kadının cenazesi Ordu'da defnedildi
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        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

        Açıkgöz için Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki camideki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve vatandaşlar katıldı.

        Ünye'de güzellik merkezi sahibi olan Açıkgöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

        Arzu Açıkgöz'ü (47), 20 Aralık'ta Samsun'un Atakum ilçesinde bir sitedeki dairede silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Mert Okumuş (24), polis ekiplerinin kovalamacası sırasında otomobiliyle 8 araca çarparak durabilmiş ardından da aracında tabancayla intihar etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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