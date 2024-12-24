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        Ordu'dan İngiltere'ye 10 ton bal ihraç edildi

        Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan 10 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:45
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        Ordu'dan İngiltere'ye 10 ton bal ihraç edildi
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        Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan 10 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.

        Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünce hazırlanan, AB'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER AŞ tarafından işletilen bal paketleme tesisinde çalışmalar devam ediyor.

        Bölgedeki arıcıların ürettiği ve tesislerde analizi yapıldıktan sonra paketlenen kara kovan ve süzme balların, ihracatçı firma tarafından tırlara yüklenerek İngiltere'ye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ordu Arıcılar Birliği Başkanı da olan BALMER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, tesis önündeki törende, Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan balın Belçika, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

        Daha önce olduğu gibi İngiltere'ye bugün de 10 ton bal gönderdiklerini belirten Çiftçi, tesisten son 6 yılda 1300 ton bal ihracatı yapıldığını ifade etti.

        Hedeflerinin yılda 1400 ton bal ihraç etmek olduğunu belirten Çiftçi, bu konuda yeterli altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

        Çiftçi, bal paketleme tesisinde işlenen ve analizi yapılan balların sorunsuz şekilde Avrupa ülkelerine ulaştırıldığını dile getirerek, "Şimdiye kadar Ordu'da Avrupa ülkelerine gönderdiğimiz ballarda sorun yaşanmadı. Bu tesis sayesinde artık Ordu balı dünyanın her tarafına gönderiliyor. Bu da bizim için bir gurur kaynağı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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