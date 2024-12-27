Ordu'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kazada, cip ve otomobil sürücüsü ile Hanım Günay, Dursun Ali, Yılmaz ve Celal Demircioğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu-Giresun kara yolu Ayrılık kavşağında, Yasin Öz idaresindeki 70 ABR 337 plakalı kamyon ile Ahmet Demircioğlu yönetimindeki 61 FR 671 plakalı cip ve İsmail Günay'ın kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

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