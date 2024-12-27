Ordu'da demans hastasına akıllı saat verildi

Ordu'da demans hastası 63 yaşındaki Muzaffer Şahan'a, Büyükşehir Belediyesince akıllı saat hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ulubey ilçesinde Şahan'ın demans rahatsızlığı sebebiyle daha önce birkaç kez kaybolduğu belirtildi.

Şahan ailesinin Akıllı Saat Projesi'nden yararlanmak amacıyla talepte bulunduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin saati aileye ulaştırdığı ve kullanımı anlattığı kaydedildi.