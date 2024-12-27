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        Ordu'da denizde bulunan iki varilde şüpheli bulguya rastlanmadı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan iki varilde olumsuz bulguya rastlanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:50
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        Ordu'da denizde bulunan iki varilde şüpheli bulguya rastlanmadı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde bulunan iki varilde olumsuz bulguya rastlanmadı.

        Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Evkaf Mahallesi sahiline yakın bölgede denizde iki varil görüldü.

        Kıyıya çıkarılan variller, AFAD İl Müdürlüğünün kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekiplerince incelendi.

        Varillerde yapılan ölçümlerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı.

        Variller, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fatsa Sahil Güvenlik Komutanlığından gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden KBRN ekiplerimiz, şüpheli varille ilgili yaptıkları ölçümler sonucunda kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlamamıştır. Varil, ölçüm ve numune alındıktan sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim etmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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