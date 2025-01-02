Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor

Uslu, ligin ikinci yarısının ilk maçını sahalarında lig lideri Ziraat Bankkart ile oynayacaklarını aktararak, bu maçı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Alacakları galibiyetin takıma moral vereceğini bildiklerini vurgulayan Uslu, bu bilinçle sahaya çıkıp oynayacaklarının altını çizdi.

Lige verilen devre arasını iyi bir hazırlık süreciyle geçirdiklerini ifade eden Uslu, eksiklerini giderme noktasında çalıştıklarını ifade etti.

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