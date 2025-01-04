Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde Yener Ustaoğlu yönetimindeki 52 AFU 063 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.

        Kazada yaralanan Ustaoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polisler, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Üzüm yapraklarında pestisit, susam tohumlarında salmonella tespit edildi
        Üzüm yapraklarında pestisit, susam tohumlarında salmonella tespit edildi
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi

        Benzer Haberler

        Ordu'da ilkokul öğrencileri skolyoz hastası gencin tedavi masraflarına dest...
        Ordu'da ilkokul öğrencileri skolyoz hastası gencin tedavi masraflarına dest...
        Ünye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Ünye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyet...
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun ikinci yarısına galibiyet...
        52 Orduspor Kulübü'nden "otobüs" açıklaması
        52 Orduspor Kulübü'nden "otobüs" açıklaması
        Ordu'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Ordu'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Ordu'da yeni yılın ilk bebeği 'Umay Lina' oldu
        Ordu'da yeni yılın ilk bebeği 'Umay Lina' oldu