Ordu'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde Yener Ustaoğlu yönetimindeki 52 AFU 063 plakalı motosiklet ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan Ustaoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisler, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.