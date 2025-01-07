Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi

        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi" hizmetinden faydalanarak 530 rakımlı Boztepe'den şehri izleme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli "engelsiz taksi" ile Boztepe'yi gezdi
        ABONE OL

        Ordu'da 90 yaşındaki yürüme engelli Yılmaz Doğan, Büyükşehir Belediyesinin "engelsiz taksi" hizmetinden faydalanarak 530 rakımlı Boztepe'den şehri izleme imkanı buldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde ikamet eden Yılmaz Doğan'ın kızı Gülgen Doğan'ın, en son gençlik yıllarında Boztepe'ye çıkan babasının yeniden burayı görebilmesi için "Engelsiz Ordu Taksi" hizmetinden faydalanmak istediği belirtildi.

        Açıklamada, başvuruya kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Doğan için harekete geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Engelsiz Ordu Taksi ile evinden alınan Yılmaz Doğan ile ailesi, Ordu turizminin gözde mekanlarından olan Boztepe'ye götürüldü. Doğan ailesi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin eşliğinde bir süre Boztepe turu yaparak anılarını tazeledi. Yıllar sonra Ordu'nun simgesi Boztepe'yi gören Yılmaz amca, şehri kuşbakışı izleyerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı."

        Doğan ailesinin, taleplerinin karşılanması dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Ordu Taksi hizmeti ile engelli ve yaşlı vatandaşların kamu kurum ve kuruşları başta olmak üzere çeşitli işlerinin hallolması için yardımcı oluyor. Kimi hastaneye kimi spora kimi sınava kimi ise bankaya gitmek için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunarak ihtiyaçlarını kolayca giderebiliyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler Ordu Büyükşehir Belediyesinin 444 10 52 numarasından irtibata geçerek başvuruda bulunabiliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Üniversitede hazırladığı tezden etkilenen genç girişimci çiftlik kurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da vatandaşlarla sohbet etti, çay içti
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ordu 8. Olağan...