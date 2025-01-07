Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Bolaman Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Zihni Özgan (29), ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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