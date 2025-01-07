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        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:37
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        Ordu'da tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir tekstil fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Bolaman Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan Zihni Özgan (29), ütü kazanını tamir ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özgan, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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