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        Ordu'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:01
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        Ordu'da kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde Muammer K. (27) ile ağabeyi M.K. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, kardeşi Muammer K'yı bıçakla yaraladı.

        Yaralı, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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