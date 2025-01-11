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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:43 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:52
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı tutuklandı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 189 gram sentetik uyuşturucu, 26,51 gram esrar, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 hassas terazi ve 21 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 35 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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