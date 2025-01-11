Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 32'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 189 gram sentetik uyuşturucu, 26,51 gram esrar, 1 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 hassas terazi ve 21 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.
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