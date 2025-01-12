Ordu'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Düşmese Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

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