Ordu'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Ordu'nun İkizce ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun İkizce ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Düşmese Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan K.Ç, S.T. ve E.T. ekiplerce bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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