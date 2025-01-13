Ordu'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Caddesi’nde Ünye istikametine seyir halinde olan Melih Can Muzaffer Aşçı yönetimindeki 55 AFF 380 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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