Ordu'da motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamidiye Mahallesi Bağbaşı Caddesi’nde Ünye istikametine seyir halinde olan Melih Can Muzaffer Aşçı yönetimindeki 55 AFF 380 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, devrildi.

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