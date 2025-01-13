Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücü İbrahim Koç ile birlikte Nesrin ve Ayaz Koç, Ayşe ve Rena Kaşıkcı ile Hatice Topaloğlu yaralandı.

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