Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak

        Ordu'da yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için denetimli serbestliğe yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanacak
        ABONE OL

        Ordu'da yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için denetimli serbestliğe yönelik protokol imzalandı.

        Ordu Üniversitesi ile Ordu, Fatsa ve Ünye Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliğini içeren protokolü, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale imzaladı.

        Protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarını amaçlıyor. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanması ve yürütülmesi de sağlanacak.

        Törene, Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Fatsa Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Öner, Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Serdar Erdoğan, Ordu Denetimli Serbestlik Uzmanı Psikolog Işıl Öztürk, Fatsa Denetimli Serbestlik Uzmanı Öğretmen Hakan Yürür ve Ünye Denetimli Serbestlik Uzmanı Sosyolog Esra Baş Güzel katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        Bir gün önce çay içmeye gittikleri ailenin kızını öldürdü!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Hadzabe Kabilesi'nin avcı-toplayıcı yaşamı
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        40 yıldır kravat takarak tıraş yapıyor
        40 yıldır kravat takarak tıraş yapıyor
        Köpek Kaju, yamaç paraşütüyle uçtu
        Köpek Kaju, yamaç paraşütüyle uçtu
        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu, arkadaşı ve köpeğiyle uçuş gerçekleştirdi
        Ordu'da yamaç paraşütü pilotu, arkadaşı ve köpeğiyle uçuş gerçekleştirdi
        Ordu'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Ordu'da su ürünleri denetimi yapıldı
        Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı
        Ordu'da cemevi ve Alevi derneklerinin yetkilileriyle toplantı yapıldı
        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı
        Otomobil yayaya çarptı: 3 yaralı