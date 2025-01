Ordu'daki Çambaşı Kayak Tesisleri yarıyıl tatilini dolu geçirecek

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde doğasıyla öne çıkan Çambaşı Kayak Tesisleri'nde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki tesisler, kasımın son günlerinde etkili olan karın ardından sezon açıldı.

Bungalov ve otellerde konaklama imkanı bulan ziyaretçiler, doğayla iç içe kayak ve snowboard yapıyor, kızakla kayarak vakit geçiriyor.

Günübirlik gelenler ve konaklayanlar dolayısıyla bugünlerde yoğunluk yaşanan tesiste, yarıyıl tatilinin de hareketli geçmesi bekleniyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, kayak tesislerinde her geçen yıl ziyaretçi sayısının yükseldiğini söyledi.

Tesisi daha iyi hale getirebilmek için kurum, kuruluş ve işletmelerle koordineli çalışmanın sürdüğünü anlatan Kaya, tesiste konaklama alanlarına önem verildiğini ifade etti.

Kaya, Çambaşı'nda bin kişiyi ağırlayabilecek yatak kapasitesi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcı arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Belki 1-2 yıl içerisinde yaklaşık bin yatak daha ilave olacak kapasitede otellerimiz yapılacak. Yatırımcılar şu an hazırlıklarını yapıyor. Tabii ki şu an mevcut yatak kapasitemiz yeterli sayılır ama ileriki yıllara göre bunun arttırılması gerekiyor. Her gün takip ediyoruz. Konaklamada yüzde 90 doluluk oranı var. Özellikle karne tatilindeki bu süreç gayet iyi gidiyor. Allah bol bereket versin, inşallah her zaman dolu olsun."

Doluluk oranının istihdama da güzel katkı sağladığına işaret eden Kaya, doğaseverleri her zaman hem yaylaya hem de kayak tesislerine beklediklerini kaydetti.

Kaya, 25-26 Ocak'ta "20. Çambaşı Kar Festivali"nin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Tesislerdeki bir otelin işletme müdürü Özden Özcanlı ise 80 oda ve 167 yatak kapasiteleri olduğunu aktararak, "Her sene misafir portföyümüz yükseliyor. Şu anda sömestir döneminde yüzde 90 oranında dolulukla çalışmaktayız." dedi.