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        Ordu'da su ürünleri denetimi yapıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:07
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        Ordu'da su ürünleri denetimi yapıldı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde su ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balık ve diğer su ürünlerinin sağlığa uygun olarak tüketiciye ulaşmasını ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Altınordu Su Ürünleri Hali'nde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, su ürünlerinin tazeliği, boy ve ağırlıkları, hijyen kurallarına uygunluğu incelendi.

        Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Zeki Mut, gece yarısı sabaha karşı başlayan denetimlerin gün içinde sahada da sürdüğünü belirtti.

        Mut, günlük olarak halka taze balıkların sunulabilmesi için su ürünleri mühendisi ve zabıtanın da aralarında olduğu denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Toptancı Halleri Şube Müdürü Arif Tokaç ise Altınordu Su Ürünleri Hali'nin buz makineleri ve soğuk hava deposu hizmetiyle de vatandaşlara kolaylık sağladığına işaret etti.

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