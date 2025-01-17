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        Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:16
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        Ordu'da çıkan ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Bolaman Mahallesi'nde bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mehmet Tekyıldız (60), Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, Büyükşehir Belediyesi itfaiye personelinin de Tekyıldız'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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