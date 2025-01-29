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        Ordu'da Biyoinovasyon Merkezinde özel öğrenciler ağırlandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Biyoinovasyon Merkezinde özel öğrenciler misafir edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:26
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        Ordu'da Biyoinovasyon Merkezinde özel öğrenciler ağırlandı
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        Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Biyoinovasyon Merkezinde özel öğrenciler misafir edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, merkezin, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının korunarak çoğaltılması başta olmak üzere tarımsal alandaki yeniliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de başı çektiği belirtildi.

        Merkezin özellikle Ordu'nun florasına özgü bitkilerin doğal, organik haliyle korunarak yeniden çoğaltılmasına da imkan sunduğu vurgulanan açıklamada, 41 türden 145 çeşit ata tohumunun koruma altına alındığı merkezde kaybolmaya yüz tutan kırmızı mısır, fasulye ve kabak gibi yüzlerce üründen alınan ata tohumlarının deneme bahçelerinde ekiminin yapılarak çoğaltıldığı kaydedildi.

        Modern tarım alanında kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü merkezde periyodik aralıklarla ilkokuldan liseye kadar birçok öğrencinin ağırlandığı ifade edildi.

        Altınordu Adil Karlıbel Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine tarım alanındaki inceliklerin anlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Biyoinovasyon Merkezi özel öğrencileri de misafir ediyor. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Biyoinovasyon Merkezini ziyaret eden özel öğrenciler topraksız tarımdan doku kültürüne birçok tarımsal uygulamayı yerinde görme fırsatı yakalıyor. Topraktan sofraya tüm aşamaları yerinde inceleme fırsatı bulan özel öğrenciler bu uygulama ile adeta bir terapi görme fırsatı yakalıyor."

        Galeri
        Galeri

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