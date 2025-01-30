Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan F.M, R.Ş.S. ve A.T. tutuklandı, A.S.M. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilkent ve Yazkonağı Mahallesi'ndeki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

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