Ordu'da otobüs durağına ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda olayla ilgili oldukları belirlenen şüpheliler Ş.B. (46) ile Y.A. (40) gözaltına alındı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde otobüs durağına tabanca ile ateş ederek zarar veren 2 şüpheli yakalandı.

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