Ordu'da hükümlülerin ürettiği durakların montajı yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü kapsamında 1500 durağın imal edildiği belirtildi.

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