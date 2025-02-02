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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:04
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-1 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Galatasaray Petrol Ofisi'nin gollerini 2. dakikada Maria Catalina Usme Pineda, 48. dakikada Hapsatou Malado Diallo, 49. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 67. dakikada Emine Ecem Esen, 80. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 84. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga, 87 dakikada Arzu Karabulut, 90+3. dakikada Marie Gisele Divine Ngah Manga attı.

        Ev sahibi ekip, karşılaşmadaki tek gol sevincini 12. dakikada Nehir Zeytünlü'nün kullandığı penaltı attışı sonrası yaşadı.

        Karşılaşmayı Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Osman Karayiğit, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli de izledi.​​​​​​​

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