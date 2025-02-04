Ordu'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi

Ordu'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayiler denetlendi.

Altınordu ilçesindeki bayi denetimine eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesi gübre dağıtıcı bayilerine yönetilik denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.

Denetimlerin ilkbahar öncesi yapılmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Şu anda ülke genelinde yaklaşık 3 bin 500 denetçi arkadaşımız gübre dağıtıcı firmaların denetimini gerçekleştiriyor." dedi.

Ordu'daki 337 bayiden 82'sinin denetlendiğini ifade eden Yılmaz, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Denetimlerde barkot, etiket ve içerik denetimleri yapıldığını vurgulayan Yılmaz, ayrıca bayilerin gübre satışı için izin şartlarını karşılayıp karşılamadığına da bakıldığını kaydetti.

Yılmaz, şartlara uymayan firmalara idari yaptırım uygulandığını, denetimlerin yıl boyunca süreceğini sözlerine ekledi.

Ziraat mühendisi de olan üretici Haluk Şensoy ise gübre dağıtıcılarına yönelik denetimleri yerinde bulduklarını belirtti.