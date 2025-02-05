Ordu'da şehir tiyatroları festivali düzenlenecek

Ordu'da, "2. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" 17-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin, tiyatroseverlere unutulmaz bir hafta yaşatmayı hedeflediği belirtildi.

Festivalin, 17 Şubat saat 14.00'de Ceren Özdemir Meydanı'ndan OBBKT sahnesine kadar düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacağı, 11 farklı şehir ve belediye tiyatrosunun organizasyonda yer alacağı ifade edildi.

OBBKT'nin "Ben Ruhi Bey Nasılım?" ve "İstanbul Efendisi" adlı oyunlarının gala programlarının da gerçekleştirileceği, sahnelenecek oyunlar arasında klasik tiyatro eserlerinden çağdaş yorumlara kadar geniş bir yelpazenin yer alacağı vurgulandı.

Çocuk ve gençlere yönelik özel gösterimlerin de yer alacağı festivale, Antalya, Gaziantep, Konya, Amasya, Sarayköy, Gülyalı, Giresun, Odunpazarı, Kırşehir, Maltepe ile Akçaabat belediyelerinin tiyatro ekiplerinin katılacağı kaydedildi.

Oyun biletlerine OBBKT gişesinden ve online bilet satış sistemi üzerinden ulaşabilecek.