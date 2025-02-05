Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da şehir tiyatroları festivali düzenlenecek

        Ordu'da, "2. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" 17-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da şehir tiyatroları festivali düzenlenecek
        ABONE OL

        Ordu'da, "2. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali" 17-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin, tiyatroseverlere unutulmaz bir hafta yaşatmayı hedeflediği belirtildi.

        Festivalin, 17 Şubat saat 14.00'de Ceren Özdemir Meydanı'ndan OBBKT sahnesine kadar düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacağı, 11 farklı şehir ve belediye tiyatrosunun organizasyonda yer alacağı ifade edildi.

        OBBKT'nin "Ben Ruhi Bey Nasılım?" ve "İstanbul Efendisi" adlı oyunlarının gala programlarının da gerçekleştirileceği, sahnelenecek oyunlar arasında klasik tiyatro eserlerinden çağdaş yorumlara kadar geniş bir yelpazenin yer alacağı vurgulandı.

        Çocuk ve gençlere yönelik özel gösterimlerin de yer alacağı festivale, Antalya, Gaziantep, Konya, Amasya, Sarayköy, Gülyalı, Giresun, Odunpazarı, Kırşehir, Maltepe ile Akçaabat belediyelerinin tiyatro ekiplerinin katılacağı kaydedildi.

        Oyun biletlerine OBBKT gişesinden ve online bilet satış sistemi üzerinden ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        Koşuya başlayınca hayatında neler değişir?
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Aldatılınca işkenceli tuzak kurdu!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı

        Benzer Haberler

        Ordu'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi
        Ordu'da gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi
        Selvi nine, 110. doğum günü pastasının mumlarını üfledi
        Selvi nine, 110. doğum günü pastasının mumlarını üfledi
        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor
        Ordu'da fındığın kilogramı 125 liradan işlem görüyor
        Ordu'da hamsinin kilogramı 250 liradan satılıyor
        Ordu'da hamsinin kilogramı 250 liradan satılıyor
        Kilo vermek için başladığı kick boksta bölge birincisi oldu
        Kilo vermek için başladığı kick boksta bölge birincisi oldu
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi