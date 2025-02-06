Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde 4 yaşındaki N.N.K, birinci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kız çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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