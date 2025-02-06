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        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:52
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        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

        İlçenin Karşıyaka Mahallesi'nde 4 yaşındaki N.N.K, birinci kattaki evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kız çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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