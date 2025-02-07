Ordu'da motor şase numaralarını değiştiren 1 şüpheli yakalandı

Ordu'da, motor şase numaralarını değiştirdiği araçları piyasaya sürdüğü iddasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şase numarası değiştirilmiş araçların tespiti için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri ve piyasaya değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan 2 aracın şase numarasını değiştirerek, Ordu ve Eskişehir'de piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Fatsa ilçesindeki iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden K.Ö.İ'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheli C.E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.