Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da motor şase numaralarını değiştiren 1 şüpheli yakalandı

        Ordu'da, motor şase numaralarını değiştirdiği araçları piyasaya sürdüğü iddasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da motor şase numaralarını değiştiren 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Ordu'da, motor şase numaralarını değiştirdiği araçları piyasaya sürdüğü iddasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şase numarası değiştirilmiş araçların tespiti için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri ve piyasaya değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan 2 aracın şase numarasını değiştirerek, Ordu ve Eskişehir'de piyasaya sürdüklerini tespit etti.

        Fatsa ilçesindeki iki ayrı adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden K.Ö.İ'yi gözaltına aldı.

        Diğer şüpheli C.E'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        Aile Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar için itiraz!
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        Kar tatili ilan edilen illerimiz!
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Kuvvetli kar yağışı ve fırtına alarmı!
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        Trump'ın "Gazze'yi devralma planına" tepkiler
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        5 adımda konfor alanından çıkmanın yolları
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!

        Benzer Haberler

        Ordu, Rize ve Gümüşhane'de eğitime kar engeli
        Ordu, Rize ve Gümüşhane'de eğitime kar engeli
        Ordu'da AFAD'ın akredite ettiği arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı
        Ordu'da AFAD'ın akredite ettiği arama kurtarma ekiplerine armaları takıldı
        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Ordu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu
        Ordu'da bir binanın çatı katında çıkan yangında maddi hasar oluştu
        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ordu'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ordu Üniversitesi TİKA'nın desteklediği proje ile uluslararası tanınırlığın...
        Ordu Üniversitesi TİKA'nın desteklediği proje ile uluslararası tanınırlığın...