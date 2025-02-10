Ordu'da epilepsi hastası çocuk evinde ölü bulundu

Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Terzi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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