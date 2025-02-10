Ordu'da epilepsi hastası çocuk evinde ölü bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi hastası Nazlı Terzi (13) evinde ölü bulundu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi hastası Nazlı Terzi (13) evinde ölü bulundu.
Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak’ta yaşayan Nazlı Terzi, sabah saatlerinde yatağında ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Terzi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nazlı Terzi'nin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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