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        Ordu'da epilepsi hastası çocuk evinde ölü bulundu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi hastası Nazlı Terzi (13) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:35
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        Ordu'da epilepsi hastası çocuk evinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi hastası Nazlı Terzi (13) evinde ölü bulundu.

        Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak’ta yaşayan Nazlı Terzi, sabah saatlerinde yatağında ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu.

        Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Terzi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Nazlı Terzi'nin, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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