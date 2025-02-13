Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan M.A. (31), E.K. (27) ve T.A. (27) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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