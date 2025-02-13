Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir araçta yapılan aramada, 14 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

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