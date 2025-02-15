Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında misafir takımın gollerini 17 ve 33. dakikalarda Gwladys Tatiana, ev sahibi ekibin golünü ise 44. dakikada Cansu İriş attı.

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