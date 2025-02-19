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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:48
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        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraycık Mahallesi Dere Sokak yolunda yoğun kar yağışıyla birlikte heyelan meydana geldi.

        Ulaşıma kapanan yolda belediye ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı.

        Yol, çalışmaların ardından kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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