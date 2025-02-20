Ordu'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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