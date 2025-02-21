Ordu'da karın tadını çıkarmak isteyenler Boztepe'yi tercih etti

Ordu'nun turistik alanlarından 530 rakımlı Boztepe'ye gidenler karın keyfini çıkardı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle Altınordu ilçesindeki Boztepe beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğin bugün saat 12.00 ile 00.00 arasında ücretsiz olduğunu duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar, teleferik ile Boztepe'ye çıkarak yağan kar eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don riski olduğu belirtildi.

Tüm özel öğretim kurslarında, Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında, motorlu taşıt sürücüleri kurslarında, iş makineleri sürücü eğitimi kurslarında, sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, kişisel gelişim kurslarında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildiği, bu kurumlardaki hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.