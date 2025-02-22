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        Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı 11 Mart'ta yapılacak

        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 23. haftasında bugün oynanması planlanan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:43
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        Akkuş Belediyespor-Arkas Spor maçı 11 Mart'ta yapılacak
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        Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 23. haftasında bugün oynanması planlanan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart'ta yapılacak.

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Kulübü Başkanı Ercan Çayıroğlu, AA muhabirine, bölge genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle birçok uçak seferinin iptal olduğunu söyledi.

        Maçın oynanacağı Akkuş ilçesinde kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını belirten Çayıroğlu, ilgili kurumlarca alınan karar doğrultusunda Ünye-Akkuş-Niksar yolunun belirli saatler aralığında ulaşıma kapatıldığını ifade etti.

        Çayıroğlu, bu nedenle maçın iki takım için de uygun olan 11 Mart'a ertelenmesine karar verildiğini kaydetti.

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