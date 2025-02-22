Ordu'da emekli öğretmen kardan Atatürk heykeli yaptı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.
Bölgede üç gündür aralıklarla devam eden kar dolayısıyla Altınordu ilçesi de beyaza büründü.
Altınordu Belediyesince Ekim 2024'te hizmete açılan Emeklihanenin bahçesinde, emekli görsel sanatlar öğretmeni Osman Kılıç tarafından kardan Atatürk heykeli yapıldı.
Atatürk heykeline ait görseller, sosyal medyada ilgi gördü.
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