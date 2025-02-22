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        Ordu'da emekli öğretmen kardan Atatürk heykeli yaptı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:29
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        Ordu'da emekli öğretmen kardan Atatürk heykeli yaptı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kardan Atatürk heykeli yapıldı.

        Bölgede üç gündür aralıklarla devam eden kar dolayısıyla Altınordu ilçesi de beyaza büründü.

        Altınordu Belediyesince Ekim 2024'te hizmete açılan Emeklihanenin bahçesinde, emekli görsel sanatlar öğretmeni Osman Kılıç tarafından kardan Atatürk heykeli yapıldı.

        Atatürk heykeline ait görseller, sosyal medyada ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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