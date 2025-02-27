Gençler Ragbi Okul Sporları Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Ağrı, Muş, Samsun, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat'tan 352 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Eskipazar Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele eden sporculara başarı diledi.

Organizasyonun önemine değinen Yüksel, "Bu organizasyon, gençlerimizin farklı branşlarda kendilerini geliştirmesi ve takım ruhunu pekiştirmesi adına büyük bir fırsat sunuyor. Ordu olarak böyle önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yüksel, Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlandıklarını ifade ederek "Ragbi, hem fiziksel dayanıklılığı hem de stratejik düşünmeyi gerektiren bir branş. Son yıllarda gençlerimizin bu spora ilgisinin arttığını görmek sevindirici. Müsabakalara katılan tüm sporculara, antrenörlere ve teknik ekiplere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gençler Ragbi Okul Sporları Grup Müsabakaları 1 Mart Cumartesi günü sona erecek.