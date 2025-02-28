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        Ordu'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

        Ordu'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:04
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        Ordu'da CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
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        Ordu'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Ordu Kültür Sanat Merkezindeki toplantıda, CİMER'in millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü, dünyanın en büyük iletişim platformlarından biri olduğunu söyledi.

        Vatandaşların CİMER'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil, yönetime katılmanın bir aracı olarak gördüğünü belirten Ayrancı, "Bizler de ona göre hareket etmekteyiz. Bu kapsamda yapılan başvuruları yetkili makamlara analiz ve rapor olarak sunarak vatandaşların önceliklerini esas alan daha rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaç ışığında da var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Ayrancı, son zamanlarda sisteme dahil edilen, "Yönetime Katıl ve Türkiye Yüzyılı Hayallerini Paylaş" başvuru türlerinin de bu amaca hizmet ettiğini vurgulayarak, "Bu noktada temel görevimiz, CİMER'in geliştirilmesi amacıyla günümüz teknolojik imkanlarından da faydalanarak nitelikli ve hızlı bir şekilde dilekçe hakkının kullanılmasını sağlamak, katılımcı, şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının Türk idari yapısına nüfuz etmesine yardımcı olmaktır." diye konuştu.

        Kişisel bilgilerin gizliliğinin önemine dikkati çeken Ayrancı, şunları kaydetti:

        "Önemli hususlardan biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un da çok önemsediği ve her seferinde dile getirdiği kişisel bilgilerin mahremiyeti ve verilen cevapların kalitesidir. Hukuki süreçler hariç başvuruya ait kişisel bilgiler ile başvuruyu yapan kişiye ait bilgilerin, özellikle de şikayete konu olan şahıslarla ve ilgisiz kişilerle paylaşılmamasıdır. Diğeri de vatandaşın başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlansın, önemli olan başvuru sahibinin sonuçtan ikna olması, mümkün olduğunca anlaşılır ve doyurucu cevapların verilmesine özen göstermesidir."

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ordu Valiliği iş birliğinde düzenlenen, kamu kurumlarında görevli CİMER kullanıcılarına yönelik sunum da yapılan toplantıya, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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