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        Ordu ile Samsun sınırındaki cadde üzerinde oruçlarını aynı anda açtılar

        Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturanlar, aynı dakikada iftarlarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:38
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        Ordu ile Samsun sınırındaki cadde üzerinde oruçlarını aynı anda açtılar
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        Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe ve Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe mahallelerinde aynı caddede karşılıklı oturanlar, aynı dakikada iftarlarını yaptı.

        İkizce ilçesine 18 kilometre mesafedeki Şentepe ile Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe mahallelerini, 7 metrelik yol ayırıyor.

        İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Ordu, diğer yarısının ise Samsun'a ait olması nedeniyle bölgede yaşayanlar bazen ilginç durumlarla karşılaşabiliyor.

        Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayına aynı dakikada oruç açarak başladı. Mahalle sakinleri bu yıl ramazan boyunca 19 gün aynı dakikada, 10 gün ise 1 dakika arayla oruçlarını açacak.

        İkizce ilçesine bağlı Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, sağ tarafının Terme, sol tarafının ise İkizce ilçesi olduğunu belirterek, "Meridyen farkından dolayı bazı günlerde iftarda bir dakikalık fark oluşuyor. Bağlı olduğumuz camilere uymak zorundayız. Evde oturduğumuz zaman iftarı beklerken masa başında kendi camimizin önce okuyacağını biliyoruz. Diğer taraftaki vatandaşlar da bildiği için herkes buna uyuyor." dedi.

        Aynı cadde üzerinde farklı şehirde oldukları için telefon kodlarının ayrı olduğunu anlatan Arslan, "Telefon kodunda bizimkisi 0 452, öbür taraf 0 362. Yani fakımız var. Aslında bu bizim için güzellik." diye konuştu.

        Arslan, bu mevkinin turizme kazandırılması için Ordu tarafındaki binaların mor beyaz, Samsun tarafının ise kırmızı beyaz renklere boyanmasının güzel olabileceğini kaydetti.

        Terme'ye bağlı Ambartepe Mahallesi'nde esnaflık yapan Turan Kışla, iş yerinin Terme'de, ikametinin ise Ordu'nun İkizce ilçesinde olduğunu aktararak, "Terme'de dükkanı çalıştırıyoruz, buranın ekmeğini yiyoruz. Ordu tarafında da oturuyoruz. Sol kolum Ordu İkizce'yi, sağ kolum Samsun Terme'yi gösteriyor. Ramazanda 19 gün aynı, 10 gün ise 1-1,5 dakika arayla orucumuzu açıyoruz. Ramazan ayı güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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