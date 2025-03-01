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        Ordu'da otomobilin markete girdiği kazada 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:45 Güncelleme: 01.03.2025 - 22:51
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        Ordu'da otomobilin markete girdiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Mevlüt K. yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ayanikola mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, bir marketin girişindeki cama çarpıp içeri girerek durabildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Fatma K. ile Kübra K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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