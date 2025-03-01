Ordu'da otomobilin markete girdiği kazada 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin markete girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mevlüt K. yönetimindeki 52 LG 407 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ayanikola mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, bir marketin girişindeki cama çarpıp içeri girerek durabildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Fatma K. ile Kübra K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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