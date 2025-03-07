Ünye'de tek katlı ev yandı

Öte yandan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da olay yerine gelerek Tütüncü ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Pelitliyatak Mahallesi Güney mevkisinde Tuncay Tütüncü'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.