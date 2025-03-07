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        Ünye'de tek katlı ev yandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:35
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        Ünye'de tek katlı ev yandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Pelitliyatak Mahallesi Güney mevkisinde Tuncay Tütüncü'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

        Öte yandan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da olay yerine gelerek Tütüncü ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri

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