MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ordu'da iftar programında konuştu:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

Asmalı, MÜSİAD Ordu Şube Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, bugün dünyanın dört bir tarafında zulüm gören ve yoksullukla mücadele eden kardeşlerinin olduğunu söyledi.

Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Asmalı, gerçek zenginliğin sahip olmak değil paylaşmak olduğunu ifade etti.

Asmalı, Türkiye'nin ekonomik gelişimine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli liman olmaya devam etmektedir. Son dönemde atılan adımlar sonuç veriyor ve savunma sanayisinden enerjiye bugün devasa hamleler birer birer gerçekleşiyor." diye konuştu.

Güçlü altyapısı sayesinde Türkiye'nin çok büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunun altını çizen Asmalı, "Bunun için bizlere düşen, çok çalışmalıyız ve çok üretmeliyiz. Bizim MÜSİAD olarak güzel bir sloganımız var; 'en iyi boykot üretmektir.' Dolayısıyla biliyoruz ki tam bağımsızlığa kavuşmanın en önemli yolu iktisadi olarak da güçlü olmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

- "Terörsüz Türkiye doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Asmalı, Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji geliştiren ülke konumuna yükselmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Tıpkı insansız hava araçlarımız İHA ve SİHA'larda olduğu gibi. Bu sektörlerde bilindiği gibi dünya lideriyiz. Birçok sektörde de öne çıkmalı ve bu başarıyı yakalamalıyız. Hep birlikte sabırlı ve kararlı olursak, 85 milyon el ele verirsek bu tarihi hamleleri inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir."