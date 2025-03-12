Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ordu'da iftar programında konuştu:

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Ordu'da iftar programında konuştu:
        ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." dedi.

        Asmalı, MÜSİAD Ordu Şube Başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen iftar programında, bugün dünyanın dört bir tarafında zulüm gören ve yoksullukla mücadele eden kardeşlerinin olduğunu söyledi.

        Ramazan ayının birlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Asmalı, gerçek zenginliğin sahip olmak değil paylaşmak olduğunu ifade etti.

        Asmalı, Türkiye'nin ekonomik gelişimine dair değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemiz, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli liman olmaya devam etmektedir. Son dönemde atılan adımlar sonuç veriyor ve savunma sanayisinden enerjiye bugün devasa hamleler birer birer gerçekleşiyor." diye konuştu.

        Güçlü altyapısı sayesinde Türkiye'nin çok büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunun altını çizen Asmalı, "Bunun için bizlere düşen, çok çalışmalıyız ve çok üretmeliyiz. Bizim MÜSİAD olarak güzel bir sloganımız var; 'en iyi boykot üretmektir.' Dolayısıyla biliyoruz ki tam bağımsızlığa kavuşmanın en önemli yolu iktisadi olarak da güçlü olmaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

        - "Terörsüz Türkiye doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz"

        Asmalı, Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji geliştiren ülke konumuna yükselmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

        "Tıpkı insansız hava araçlarımız İHA ve SİHA'larda olduğu gibi. Bu sektörlerde bilindiği gibi dünya lideriyiz. Birçok sektörde de öne çıkmalı ve bu başarıyı yakalamalıyız. Hep birlikte sabırlı ve kararlı olursak, 85 milyon el ele verirsek bu tarihi hamleleri inşallah hep birlikte gerçekleştiririz. MÜSİAD olarak ülkemizin tarihi misyonuna ve birliğine sahip çıkarak, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir."

        MÜSİAD olarak tüm iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye çağıran Asmalı, "Bu süreçte bir ve beraber olarak ülkemizin refahını ve geleceğini tehdit eden tüm oyunları birlikte bozabiliriz." dedi.

        Asmalı, ekonomide toparlanma sürecine girildiğini ifade ederek, "Cari açığımız düşüyor. Merkez Bankası rezervleri güçleniyor. Kur korumalı finansman sorun olmaktan çıkıyor. Tüm ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, STK temsilcileri, kurum müdürleri, iş insanları ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da!
        CANLI | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, HT Spor'da!
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı
        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı
        Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
        Ordu'da 600 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'da yükümlüler için kağıt rölyef kursu düzenlendi
        Ordu'da yükümlüler için kağıt rölyef kursu düzenlendi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı