Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, silahla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, silahla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçenin Bayramca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silah sesi duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.G'nin (24) silahla yaralandığını belirledi.
Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili A.E.G'nin arkadaşı olduğu öğrenilen E.K. (27) gözaltına alındı.
E.K'nin, A.E.G'ye ait silahla oynadığı sırada ateş alması sonucu olayın meydana geldiği ileri sürüldü.
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