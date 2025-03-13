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        Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, silahla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:41
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        Ordu'da silahla arkadaşını öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, silahla arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        İlçenin Bayramca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde silah sesi duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, A.E.G'nin (24) silahla yaralandığını belirledi.

        Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili A.E.G'nin arkadaşı olduğu öğrenilen E.K. (27) gözaltına alındı.

        E.K'nin, A.E.G'ye ait silahla oynadığı sırada ateş alması sonucu olayın meydana geldiği ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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