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        Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç sağlıyorlar

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören lise öğrencileri, okul mutfağındaki yemeklerin hazırlanmasına katkı sağlayıp gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:45
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        Geleceğin aşçıları, okullarının mutfağında hem pratik yapıyor hem de kazanç sağlıyorlar
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, yiyecek ve içecek hizmetleri alanında öğrenim gören lise öğrencileri, okul mutfağındaki yemeklerin hazırlanmasına katkı sağlayıp gelir elde ediyor.

        Fatsa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda öğrenim gören öğrenciler, okuldaki eğitimlerinin yanı sıra Erasmus projeleri ile yurt dışına da giderek farklı ülkelere ait mutfak kültürlerini deneyimliyor.

        Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak tecrübe elde eden öğrenciler, işbaşı eğitim programı kapsamında okuldaki üretim mutfağında yemek yaparak kendilerini geliştiriyor.

        Aynı zamanda gelir elde eden öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine götürülecek yemekleri de hazırlıyor.

        Lisenin Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölye Şefi Kenan Demirci, AA muhabirine, günlük 3 bin 500 kişilik yemek yaptıklarını, ihtiyaç halinde bu rakamı 7 bin kişiye çıkarabildiklerini söyledi.

        Demirci, ramazanda hız kesmeden üretim faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "3 bin kişilik iftar menüsü dağıttık. Vatandaşlarımıza bunları kusursuz bir şekilde teslim ettik. Bu bağlamda yine vatandaşlarımıza ücretsiz iftar hizmeti veriyoruz. Bunu ramazan boyunca sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Hırvatistan'da gastronomi yarışmasına katılacaklar"

        Demirci, öğrencilerin görev aldıkları Erasmus projeleri ile yurt dışında kendilerini geliştirebildiklerini ifade ederek, "Bu yıl yine Hırvatistan'da yapılacak gastronomi yarışmasına katılacaklar. Geçmiş yıllarda İstanbul'da, Antalya'da uluslararası 40 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda öğrencilerimiz altın ve gümüş madalyalar aldı. Okulumuzu ve ilçemizi güzel bir şekilde temsil ettiler. Bu durum bizi ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Mezuniyet sonrası istekli ve başarılı öğrencileri istihdam edebildiklerine dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda gastronomi bölümüne talep çok fazla. Ordu da turizm anlamında çok fazla yol aldı. Sektörden bize bu bağlamda çok fazla talep var. Biz gelen talep doğrultusunda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek bu şekilde sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz güzel bir şekilde eğitimlerini burada tamamlayıp sektöre hazır hale geliyorlar."

        11. sınıf öğrencisi Gülay Akyol, ramazan ayına özel iftar menülerinin yanı sıra taşımalı öğrenciler için de yemek yaptıklarını aktardı.

        Üretim mutfağında çalışırken işbaşı eğitimi ve karşılığında ücret aldıklarını belirten Akyol, bunun öğrenim gördükleri bölüme karşı olan tutumlarını olumlu etkilediğini dile getirdi.

        Akyol, mutfakta dikkatli ve özenli çalıştıklarını, usta öğreticilerden öğrendiklerini uyguladıklarını kaydetti.

        - "Yardım etmek ve o duyguyu tatmak çok güzel bir şey"

        12. sınıf öğrencisi Şerife Naz Güler de yemek yaparken kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Ben içsel olarak da kendimi güzel hissediyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Yardım etmek ve o duyguyu tatmak çok güzel bir şey." diye konuştu.

        Güler, Erasmus projesi kapsamında Barselona'ya gitme imkanı bulduğunu, aşçılık üzerine olumlu bir deneyim yaşadığını ifade etti.

        16 yaşındaki İclal Ordu da ramazanda iftar sofralarına yemek yapmalarının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

        Nisan ayında gastronomi alanında düzenlenecek yarışma için Hırvatistan'a gideceklerini vurgulayan Ordu, yarışma için hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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