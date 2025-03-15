Muhtar ürettiği 5 çeşit sirkeye marka tescil belgesi almayı başardı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Çamaş ilçesinde muhtar Beytullah Gülmez'in ürettiği sirkelere, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) marka tescil belgesi verildi.

İlçeye bağlı Akköy Mahallesi'nde 6 yıldır muhtarlık yapan 63 yaşındaki Gülmez, 40 yıl sürdürdüğü gezgin arıcılığın ardından 2 yıl önce evinde sirke üretmeye başladı.

Bahçesinde yetiştirdiği elma, erik, Trabzon hurması, alıç ve yörede töngel olarak da adlandırılan muşmuladan evinde tüketmek için sirke yapan Gülmez, daha sonra üretim miktarını artırmaya karar verdi.

Çamaş Tarım ve Orman Müdürlüğünden üretim için gerekli izinleri alan Gülmez, evinin giriş katında oluşturduğu bölümde, mevsiminde toplayıp temizlediği meyvelerden sirke yapıyor.

TÜRKPATENT tarafından 26 Şubat'ta Gülmez'in ürünlerine, "Çamaş Muhtar Sirkesi" adı altında marka tescil belgesi verildi.

Beytullah Gülmez, AA muhabirine, gezgin arıcılık yaptığı 40 yılın büyük bölümünü doğada geçirdiğini söyledi.

Doğadaki meyve ve bitkileri yakından tanıma imkanı bulduğunu belirten Gülmez, "Benim merakım arıcılık yıllarından geliyor. Hangi meyve ve bitkilerin ne gibi faydaları var, hep merak etmişimdir. Arıcılığı bıraktıktan sonra bu merakımı sirke yaparak gidermiş oldum." dedi.

- "Bunu başardığım için çok mutlu oldum"

Çeşitli araştırmaların ardından elma, erik, Trabzon hurması, töngel ve alıçtan sirke üretmeye başladığını anlatan Gülmez, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden de konutta üretim izni aldığını aktardı.

Kendi imkanlarıyla aldığı ekipmanla üretim yaptığının altını çizen 5 çocuk babası Gülmez, ürünlerinin çok beğenildiğini kaydetti.

Gülmez, ürünlerinin "Çamaş Muhtar Sirkesi" adı altında onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bunu başardığım için çok mutlu oldum." diye konuştu.