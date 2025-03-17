Ordu'da bir kişi temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine gitmek için evden çıkan Mehmet Varol'dan (52), haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

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