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        Ordu'da bir kişi temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:51
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        Ordu'da bir kişi temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine gitmek için evden çıkan Mehmet Varol'dan (52), haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, Varol'u çöpler için yakılan ateşin içinde buldu.

        Sağlık ekipleri, vücudunda kısmi yanıklar bulunan Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Mehmet Varol'un cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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