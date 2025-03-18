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        Ordu'da menfeze düşen iki köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

        Ordu'da düştükleri menfezde mahsur kalan köpek yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:04
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        Ordu'da menfeze düşen iki köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Ordu'da düştükleri menfezde mahsur kalan köpek yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'ndeki menfezden köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, menfezde mahsur kalan iki köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından köpekleri bulundukları yerden çıkardı.

        Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen hayvanlar, daha sonra sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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