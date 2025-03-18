Ordu'da menfeze düşen iki köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Sağlık durumları iyi olduğu belirlenen hayvanlar, daha sonra sahibine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, menfezde mahsur kalan iki köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'ndeki menfezden köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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