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        Ordu'da yaklaşık 1500 üniversite öğrencisi iftarda buluştu

        Ordu'da yaklaşık 1500 üniversite öğrencisinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 20:51 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:05
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        Ordu'da yaklaşık 1500 üniversite öğrencisi iftarda buluştu
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        Ordu'da yaklaşık 1500 üniversite öğrencisinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurumun bahçesindeki programda, geleneksel hale getirip dördüncüsünü düzenledikleri iftar programını bu yıl Kadir Gecesi'nde organize ettiklerini söyledi.

        Üniversitede öğrenim gören yaklaşık 1500 öğrenciyle birlikte oruç açtıklarını dile getiren Çiçek, ramazanda bir arada olmanın önemine işaret etti.

        Çiçek, Osmanlı döneminde "diş kirası" geleneği olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Osmanlı'da bir gelenek varmış. İnsanlar bir eve misafir olduklarında ev sahibi giderken, 'dişiniz kirlendi efendim' der, cebine küçük bir harçlık koyarmış. Bizim vermiş olduğumuz burs haricinde bu iftar ziyaretimize katılan bütün arkadaşlarımıza küçük birer zarf hediye ediyoruz. Öğrencilerimiz bizi farklı hatırlıyorlar. İlerleyen dönemlerde umut ediyoruz, İl Müftülüğümüzü, camiamızı, Müslümanları böyle yad edecekler. 'İftar yer ve burslarımızı alırdık' diyecekler."

        İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile bazı daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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