Ordu'da Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı
Ordu'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Ordu'da polis ekiplerince, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram öncesi kent genelinde belirlenen noktalarda trafik uygulaması yaptı.
Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda görev alan ekipler de sürücülere emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hız sınırı ve uzun yolculuklarda sık mola verilmesi konularında uyarılarda bulundu.
Trafikteki araçları dronla da izleyen ekipler, sürücülerin kurallara uyup uymadığını hem havadan hem de karadan takip etti.
Trafik Ekipler Amiri Bünyamin Demir, gazetecilere, bayram tedbirleri kapsamında trafiğin yoğun olduğu kavşak ve noktalarda gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için denetimlerin başladığını belirten Demir, kentin değişik noktalarında bayram süresince 7/24 olarak denetimlerin devam edeceğini vurguladı.
Demir, trafik kazalarının sebeplerinin başında aşırı hız, uykusuz ve yorgun araç kullanmak geldiğini anlatarak, denetim noktalarında sürücülerle yüz yüze iletişime geçerek yol hipnozuna maruz kalmalarını engelleyerek kaza yapma risklerini azaltmaya çalıştıklarını kaydetti.
Dronla da trafik denetimi yaptıklarını ifade eden Demir, "Sürücülerimiz kurallara uyma konusunda hassas olursa seviniriz. Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması önem arz ediyor." dedi.
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