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        Ordu'da hizmet veren "engelsiz taksi" 7 bin 43 defa kullanıldı

        Ordu'da 2019'da faaliyete başlayan "engelsiz taksi", yaşlı ve engelli vatandaşlar tarafından 7 bin 43 kez kullanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:37
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        Ordu'da hizmet veren "engelsiz taksi" 7 bin 43 defa kullanıldı
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        Ordu'da 2019'da faaliyete başlayan "engelsiz taksi", yaşlı ve engelli vatandaşlar tarafından 7 bin 43 kez kullanıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik alanında şehre kazandırdığı "engelsiz taksi" hizmetinin devam ettiği belirtildi.

        Mobil taşıma hizmetiyle yaşlı ve engelli vatandaşların, hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getirdiği aktarılan açıklamada, sosyalleşmek adına da birçok vatandaşın bu aracı tercih ettiği ifade edildi.

        Ücretsiz hizmete sunulan engelsiz taksi için talepte bulunan vatandaşların, evlerinden alınarak istedikleri yere götürüldüğü vurgulanan açıklamada, işlemleri biten vatandaşların yine aynı hizmetle evlerine geri bırakıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, 2019 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren engelsiz taksinin şu ana kadar 7 bin 43 defa kullanıldığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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